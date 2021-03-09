أمير الباحة ووزير الصحة يبحثان المشاريع الصحية بالمنطقة

التقى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة -عبر الإتصال المرئي- وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وذلك أثناء تواجده بمنطقة الباحة.

وبحث الأمير حسام بن سعود مع الدكتور الربيعة العديد من الموضوعات المتعلقة بالخدمات الصحية التي تتطلع إليها المنطقة ومحافظاتها، ومناقشة أبرز المشروعات الصحية الجاري تنفيذها بالمنطقة والمنفذة سابقا والاحتياجات القادمة، كما جرى اطلاع سمو أمير المنطقة على جولة وزير الصحة على عدد من المراكز الصحية بعدد من المحافظات إضافة إلى زيارة عدد من المنشآت الصحية والبرج الطبي التخصصي والأقسام التي تم تشغيلها مؤخراً، والتي كانت محل اهتمام سمو أمير المنطقة.

وأكد أمير الباحة، أهمية ما تمثله الخدمات الصحية للمواطن، والذي يتطلع من خلالها إلى تحقيق أفضل الخدمات والرعاية الصحية في ظل ما يلقاه قطاع الصحة من اهتمام ودعم من مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – مشيراً إلى حرص الإمارة وتعاونها التام ومختلف الإدارات الحكومية ذات العلاقة، مع وزارة الصحة ومديرية الشؤون الصحية بالمنطقة، بهدف تحقيق الجودة التي يتطلع إليها الجميع وبما يحقق المستهدفات الصحية من رؤية المملكة 2030.

من جانبه أعرب الدكتور الربيعة عن شكره لسمو أمير منطقة الباحة على اهتمام سموّه وحرصه، منوهاً بتوجيهاته المستمرة والتي من شأنها الإرتقاء بالخدمات الصحية بالمنطقة إلى أعلى المستويات، وبالدعم والمتابعة والاهتمام الذي تحظى به جميع القطاعات الصحية في المنطقة.

وقال خلال كلمته: “منطقة الباحة غالية وجزء من هذا الوطن الغالي ، وسنحرص على تحقيق تطلعات سمو أمير المنطقة والذي دائما ما يتواصل بهدف تطوير القطاع الصحي وخدمة المواطن والمقيم بمنطقة الباحة وقد وقفت شخصياً على عدد من المستشفيات والمراكز الصحية وسأزور مستشفى المخواة العام الجديد وحريص كل الحرص على دعم القطاع الصحي بمنطقة الباحة”.