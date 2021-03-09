مؤشر إيجابي.. الإمارات تسجل 56 ألف مخالفة لإجراءات “كورونا” خلال شهر

أعلنت حكومة الإمارات تسجيل انخفاض تدريجي ملحوظ في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، خلال الأسبوعين الماضيين، “ما يعد مؤشراً إيجابياً وخطوة لطريق التعافي والعودة للحياة الطبيعية”.

وكشفت الحكومة خلال الاحاطة الدورية اليوم الثلاثاء عن حصول 71ر48% من الفئة المستهدفة على اللقاح المضاد للفيروس، فيما تم رصد 55 ألفا و966 مخالفة على مستوى الدولة خلال الشهر الماضي.

وأعلن المتحدث الرسمي عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، الدكتور سيف الظاهري: أن القطاع الصحي في الدولة يستعد لتفعيل وتشغيل سبعة مستشفيات خلال هذا الشهر بطاقة استيعابية إجمالية تصل إلى 2058 سريراً، منها 292 سريراً للحالات الحرجة.

وأضاف الظاهري: “تم تقديم اللقاح لثلاثة ملايين و777 ألفا و143 شخصا، وبذلك تصل نسبة الحاصلين على التطعيم إلى 48.71 % من الفئة المستهدفة، كما تم توفير اللقاح لـ 64.52 % من فئة كبار السن في الدولة.

وكشف الظاهري عن رصد 55 ألفا و966 مخالفة على مستوى الدولة خلال الشهر الماضي، مشيراً إلى أن مخالفة عدم ارتداء الكمامات جاءت كأكثر مخالفة تم رصدها خلال هذه الفترة بنسبة 47%، وتليها مخالفة عدم إلتزام المحلات

والمنشآت التجارية بالإجراءات الاحترازية والوقائية بنسبة 5ر20%، ثم عدم الالتزام بالتباعد الجسدي بنسبة 17.5% ، وعدم التقيد بعدد الأشخاص المسموح به في المركبة الواحدة بنسبة 8 %، وأخيراً التجمعات العشوائية بنسبة 4.5 %.