أمانة العاصمة المقدسة تصادر أكثر من 3 أطنان خضراوات وفواكه وطن شعير

نفذت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً بوكالة البلديات، اليوم، حملاتها الرقابية الميدانية والتفتيشية على جميع الأسواق والمنشآت ومنافذ بيع المواد الغذائية والباعة الجائلين، للتأكد من سلامة المواد الغذائية المعروضة ومراقبة وتفتيش محلات البيع للتأكد من التزامها بالمعايير والاشتراطات الصحية والبلدية المطلوبة وتحقيق أفضل مستوى من الإصحاح البيئي.

ونفذَّت الفِرق الرقابية حملة ميدانية مكثفة على السوق العشوائي بحي النكاسة وشارع التقوى وذلك في إطار جهودها لمكافحة الأسواق العشوائية والظواهر السلبية والحد من انتشارها , كما نفذت حملات على الباعة الجائلين المخالفين وتم مصادرة 757 كيلوجرامًا من الخضراوات والفواكه، وضبط 7 عربات خشبية , ومصادرة 210 كيلوجرامات من الخضروات والفواكه.

وأكَّدت الأمانة استمرار الحملات الرقابية الميدانية ومواصلة الجهود والاهتمام والعناية بالصحة العامة والتصدي لكافة الظواهر السليبة، داعيةً جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن الباعة الجائلين المخالفين من خلال الرقم الموحد 940 وقنوات التواصل الرسمية التابعة للأمانة، لاتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، والمحافظة على سلامة الجميع.