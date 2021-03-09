” خطط متميزة” .. السديس يبحث الاستعداد لموسم رمضان المبارك

ناقش الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم استعدادات استقبال شهر رمضان المبارك.

جاء هذا في ترأسه لاجتماع المجلس الاستشاري ، بحضور إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور ماهر بن حمد المعيقلي وعدد من أعضاء المجلس.

وأكد السديس على أهمية تفعيل ما جاء في البيان الختامي لندوة «جهود المملكة العربية السعودية خلال جائحة كورونا».

وشدد أيضا على أهمية تطوير أداء المديرين وإداراتهم، والقيام بما أنيطوا به من مسؤوليات على أكمل وجه، وتفعيل العمل المؤسسي في اتخاذ القرار بالوكالات.

كما شاهد السديس مع أعضاء المجلس عرضا مرئيا لاستعدادات الرئاسة لموسم رمضان المبارك 1442هـ، حيث استمع أيضا إلى المقترحات في هذا الصدد، كما حثهم على إعداد الخطط المتميزة التي تراعي مستجدات وباء كورونا .