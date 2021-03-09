بعد تلقي أكثر من 1.5 تطعيم كورونا.. الصحة تبعث برسالة مطمئنة لهذه الفئات

في رسالة مطمئنة، أكدت وزارة الصحة السعودية على أنه لا يزال هناك رصد في تذبذب الحالات المؤكدة والحرجة لفيروس كورونا في المملكة، وسط استمرار إعطاء جرعات اللقاح المضاد للفيروس.

المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي, دعا الأشخاص المخالطين لآخرين مصابين بفيروس كورونا إلى أهمية إكمال مدة العزل المنزلي بمدة لا تقل عن 10 أيام.

وشدد العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، بمشاركة المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، على ضرورة العزل، حتى وإن كانت النتيجة سلبية، منوها أن عدد الذين تلقوا لقاح كورونا في مناطق المملكة كافة وصل إلى أكثر من 1.5 مليون.

وأضاف أن الحساسية المفرطة لغير اللقاح، وكذلك الحال للمرضعات وحالات زراعة الأعضاء ونقص المناعة والسرطان جميعها لا تمنع أخذ اللقاح.

وتابع قائلا : هناك فئتان ليستا مستثناتين أو مستبعدتين بشكل دائم من أخذ اللقاح وهما الحوامل والأطفال وهذا الأمر مؤقت ومنوط بنتائج الدراسات التي تتم حاليا التي قد تخرج بمستجدات في هذا الشأن.