بدءا من الخميس.. تقلبات جوية وعواصف ترابية على بعض مناطق المملكة

توقع المركز الوطني للأرصاد، حدوث تقلبات جوية على بعض مناطق المملكة بدءا من الخميس حتى السبت المقبل.

وقال إنه يتوقع نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تصل سرعتها إلى أكثر من 60 كيلو/ ساعة، تتسبب في تكون عواصف ترابية تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل، الأجزاء الشرقية من تبوك.

ويتوقع أن تؤثر يوم الجمعة لتشمل مناطق الرياض، القصيم، الشرقية، كذلك على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خاصة على أجزائها الشرقية، بينما يمتد تأثيرها على مناطق نجران، عسير، الباحة، ابتداء من السبت.

كما يتوقع أن يطرأ ارتفاع في درجات الحرارة العظمى ابتداء من يوم الخميس على معظم مناطق المملكة يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة ابتداء من يوم الجمعة خاصة على مناطق شمال ووسط وشرق المملكة.