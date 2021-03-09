بعد مقتل وإصابة العشرات.. آليات قتالية للحوثي في قبضة الجيشالوطني (صور)

نشر المركز الإعلامي للقوات المسلحة باليمن صورا لآليات حوثية تم الاستيلاء عليها من قبل قوات الجيش اليمني.

وعلق المركز الإعلامي على الصور التي تم نشرها بالقول :” بعض من الآليات القتالية التي كانت تستخدمها المليشيات في استهداف القرى الآهلة بالسكان بمنطقة الكدحة غرب تعز، أصبحت في قبضة أبطال الجيش”.

وعلى الصعيد الميداني فقد تمكنت قوات الجيش مدعومة برجال المقاومة الشعبية،من تحرر مناطق الرحبة وهيجمة والأحصاب والذنبة بجبهة الكدحة.

وبحسب المركز الإعلامي :” لا تزال المعارك مستمرة وسط تقدم متسارع للأبطال وانهيار وفرار لمليشيا الحوثي الانقلابية”.

وتعرض الحوثي اليوم لضربة موجعة في الخسائر البشرية، حيث قتل وأصيب العشرات من عناصر المليشيات الحوثية، بنيران أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهة المشجح غرب مأرب.

وكانت القوات قد تمكنت منن كسر هجوم انتحاري شنته مليشيا الحوثي على مواقع عسكرية في جبهة المشجح، أسفرت عن مصرع أكثر من 46 عنصرا من المليشيا وجرح آخرين، إضافة إلى خسائر أخرى في العتاد.