صورة لمتحدث التحالف تفضح أكاذيب الحوثيين في السيطرة على سد مأرب

بعد مزاعم و أكاذيب مليشيا الحوثي الإرهابية التي ادعوا فيها سيطرتهم على سد مأرب خلال تصعيدهم الإرهابي الأخير تداولت و سائل الإعلام اليمنية صورة تضحض أكاذيبهم المجرمة ، وتظهر الصورة المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي لدعم الشرعية،العميد، تركي المالكي و محافظ مأرب من أمام السد،و بصحبته محافظ مأرب سلطان العرادة.

وأطلق التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن قبل يومين عملية عسكرية لردع الميليشيا الحوثية عبر ضربات موجعة في كلٍّ من العاصمة المحتلة صنعاء ومأرب وعدد من المناطق التي تحتلها الميليشيا الانقلابية المدعومة من إيران.

وفي وقت سابق قال المالكي: إن المملكة لديها القدرة على اعتراض التهديدات الجوية والصاروخية التي تشنها الميليشيا الحوثية الإرهابية على الأعيان المدنية.