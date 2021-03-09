مستشار ولي عهد أبو ظبي يكشف عن أول تبادل تجاري بين قطر والإمارات

كشف الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله المستشار السابق لولي عهد أبو ظبي عن أول تبادل تجاري بين قطر والإمارات.

وعن تفاصيل هذا التبادل بين البلدين منذ المصالحة الخليجية، كتب عبد الخالق على حسابه في تويتر : ” أول تبادل تجاري مهم بين الإمارات وقطر منذ تحقيق المصالحة الخليجية في شهر يناير 2021 “.

وأضاف أن التبادل عبارة عن شحنة مكونة من 712 ألف من المكثفات البترولية القطرية التي وصلت هذا الأسبوع إلى مصفاة لتكرير النفط في دبي عبر ناقلة تملكها أبوظبي.

وأعرب عبد الخالق عن سعادته بالمصالحة الخليجية، حيث علق على زيارة وزير الخارجية السعودي لقطر في زيارة رسمية بالقول :” كخليجي مؤمن بأن خليجنا واحد ومصيرنا واحد، لا شئ يفرحني أكثر من رؤية هذه اللقاءات والزيارات الخليجية فهي الشاهد ان المصالحة الخليجية انتقلت من دائرة الشك إلى دائرة اليقين”.

وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل خليفة قد استقبل أمس الإثنين في الدوحة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود.

وأفادت وسائل إعلام قطرية إن أمير قطر تلقى “رسالة شفوية” من خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود تتعلق “بالعلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها.

وجاءت الزيارة بعد عودة العلاقات بين قطر من جهة والسعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة أخرى والتي قطعت في يونيو 2017.