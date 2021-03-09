مصر .. اندلاع حريق ضخم في خط بترول

اندلع حريق هائل في أحد خطوط أنابيب البترول في بحيرة إدكو بمصر في نطاق قرية المعدية التابعة لمركز إدكو في محافظة البحيرة.

ووفقا لوسائل الإعلام المصرية لم يتم تحديد سبب الحريق بعد وأنه ناتج عن انفجار أم عن كسر في خط الغاز، ولكن شوهدت نيران ضخمة في موقع الحريق.

وقالت مصادر مطلعة وفقا لجريدة “المصري اليوم” في محافظة البحيرة إنه تم غلق محابس الغاز للسيطرة على الحريق وإخماده، وما زالت النيران مستمرة في موقع الحادث حسبما أكد شهود عيان، وإن بدأت النيران تخمد.

وأضافت مصادر مسؤولة أنه لم ترد أي إخطارات بحدوث خسائر بشرية.