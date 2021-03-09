” قفز وعضّ لرجال الأمن”.. طرد كلبي بايدن من البيت الأبيض  

بسبب تصرفات وصفت بالعدوانية،اضطرت إدارة البيت الأبيض لإخراج كلبي عائلة الرئيس بايدن، “شامب” و “ميجور”، وإعادتهما إلى منزل العائلة.

وبحسب ما ذكرته شبكة “سي إن إن” فإن تصرفات عدوانية صدرت عن ميجور البالغ ثلاث سنوات، منها القفز والنباح ومهاجمة موظفي البيت الأبيض وعناصر الأمن.

ونقلت عن مصدرين بالبيت الأبيض أنه وقع “حادث عض” من دون أن يحددا ما إذا كان تسبب بإصابات.

وقد اعتبر الحادث خطيرا بما يكفي لاتخاذ قرار بإعادة الكلبين ميجور وتشامب البالغ 13 عاما إلى منزل آل بايدن.

وكان جو بايدن وزوجته قد تبنيا ميجور عام 2018، حيث أصبح بذلك أول كلب يتم تبنيه من مأوى للحيوانات يدخل البيت الأبيض.