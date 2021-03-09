تفاصيل مروعة عن محرقة الحوثي للمهاجرين الأفارقة (فيديو)

كشف مقطع فيديو نشرته هيئة الإذاعة اتلبريطانية بي بي سي عن تفاصيل جديدة في جريمة مروعة ارتكبتها مليشيا الحوثي بشأن مهاجرين أفارقة.

وأكدت وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة إن حريقا شبّ في مركز للمهاجرين في العاصمة صنعاء، أدى إلى مقتل ثمانية أشخاص من بينهم الحراس، وجرح أكثر من 170 شخصا.

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلامية متعددة أن المحتجزين كانوا مضربين عن الطعام، وذلك احتجاجا على تخيير الحوثيين لهم بين الالتحاق بالجبهات أو دفع مبالغ مالية، حين تدخل عناصر المليشيا لفض الإضراب.

وطالبت دعوات يمنية بتحقيق شفاف بمشاركة منظمة الهجرة الدولية ، بوقف الانتهاكات في حق اللاجئين ومطاردتهم واعتقالهم.

يأتي هذا في الوقت الذي تكتم فيه جماعة الحوثي على المحرقة البشعة التي راح ضحيتها العشرات من المهاجرين الأفارقة في أحد مرافق الاحتجاز الواقعة تحت سيطرتها في صنعاء.

وشددت الدعوات اليمنية على ضرورة قيام المفروض الوكالات والمنظمات الإنسانية بفتح تحقيقات عاجلة في الحادثة، وكشف ملابساتها للرأي العام العالمي.

وكانت المليشيا الحوثية، المئات قد اعتقلت العشرات من المهاجرين ووضعتهم داخل حجز لا يتسع لنصف العدد، ورموا عليهم قنابل حارقة.