28 متهما في جرائم متنوعة بقبضة الأمن العام (فيديو)

تمكنت قوات الأمن العام من القبض على العديد من المتهمين بارتكاب جرائم متنوعة.

وأضاف الأمن العام عبر تويتر، أنه تم القبض على 9 مقيمين من الجنسيتين الباكستانية والهندية، قاموا بسرقة قواطع نحاسية ومواد كهربائية من محطات توزيع الكهرباء ومبانٍ تحت الإنشاء.

وألقي القبض أيضا على مقيم باكستاني يقوم بتوثيق ونشر مقاطع فيديو متنوعة لرجال الأمن في الميدان وبحوزته مبالغ مالية مجهولة المصدر.

كما تم القبض على مقيمَيْن اثنين من الجنسيتين المصرية واليمنية يقومان بسرقة 40 بطارية شحن لأبراج شركات الاتصالات.

فيما تم القبض على ثمانية مواطنين ومقيم من القبائل النازحة قاموا بالاعتداء على المارة وسلب الأموال والمقتنيات بالقوة ونشل حقائب السيدات باستخدام الدراجات النارية.

وتمكن عناصر الأمن العام أيضا من القبض على 4 مقيمين من الجنسية الباكستانية قاموا بسرقة معدات ومواد بناء من مبان تحت الإنشاء تقدر قيمة المسروقات بـ 275 ألف ريال.

وتم ضبط 4 مقيمين من الجنسية السورية ارتكبوا جرائم نصب بإنشاء مواقع لشركات وهمية والترويج عبر مواقع التواصل الاجتماعي للاستثمار فيها.