بسبب ارتفاع الإصابات.. الأردن  يعلق التعليم بمراحل التعليم في المدارس والجامعات

قررت الحكومة الأردنية الثلاثاء تعليق التعليم في كافة مراحله بالمدارس والجامعات بعد ارتفاع أعداد المصابين اليومية بفيروس كورونا المستجد .

وقال وزير التربية والتعليم وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمد أبو قديس إنه تقرر تعليق الدوام والعودة الى التعلم عن بعد في جميع مدارس المملكة للمراحل كافة بما فيها رياض الأطفال، حرصا على صحة الطلبة والمعلمين.

وأضاف أن القرار سيطبق اعتبارا من صباح غد الأربعاء وحتى إشعار آخر”.

وأوضح أبو قديس في تصريحات صحفية أنه تقرر أيضا إيقاف العمل بكافة |أشكال التعليم الوجاهي داخل الحرم الجامعي لجميع مؤسسات التعليم العالي من جامعات وكليات جامعية ولجميع المساقات التعليمية والتطبيقية.

يذكر أن الحكومة كانت قررت في 24 فبراير الماضي إعادة فرض حظر التجول أيام الجمعة إثر ارتفاع عدد الإصابات المسجلة يوميا بوباء كورونا.

وسجل الثلاثاء 7072 إصابة بفيروس كورونا في المملكة ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة إلى 442 ألفا و202 غصابة.

كما سجلت 59 وفاة، ليصبح إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى 5046 وفاة.