مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يعرب عن أسفه إزاء التمييز ضد المسلمات في سويسرا

عرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن الأسف لانضمام سويسرا إلى عدد قليل من الدول يسمح فيها القانون بالتمييز ضد المسلمات، وذلك بعد استفتاء أيدت فيه غالبية الناخبين فرض حظر على تغطية الوجه في الأماكن العامة عقب حملة دعاية سياسية اتسمت بمعاداة الأجانب.

وأكدت المتحدثة باسم المكتب رافينا شامداساني في المؤتمر الصحفي اليومي، أن استخدام القانون للإملاء على النساء ما يتعين عليهن ارتداؤه يعد إشكالية من منظور حقوق الإنسان.

وأبانت أن الحظر القانوني على تغطية الوجه سيحد حرية النساء في إظهار دينهن أو معتقداتهن، ويؤثر بشكل أوسع على حقوق الإنسان الخاصة بهن.