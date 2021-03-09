القبض على سائق مركبة كاد أن يتسبب في كارثة في جدة

ألقت قوات أمن المرور القبض على سائق مركبة كاد أن يتسبب في كارثة بجدة.

وكتب حساب المرور السعودي على تويتر :” نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم القبض على سائق المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام”.

وتفاعل رواد تويتر مع رسالة المرور السعودي، حيث علق أحدهم :” يا مرور جدة فينكم عن الشاحنات الكبيرة والصغيرة تزاحم المركبات الخاصة في طريق المدينة وشارع الستين وشارع الأمير ماجد من الشمال الى الجنوب وبالعكس وكذلك شارع اتحليه بالاتجاهين .حتى في اوقات ممنوع دخول الشاحنات .فين المتابعه والاخلاص .وهذا امام اعينكم .نرجو أن تصل مع التحية “