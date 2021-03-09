«قتل وإصابة» 2806 امرأة ضحايا الحوثي باليمن

تعرضت الآلاف امرأة يمنية خلال الفترة من 2015 وحتى 2020م في مختلف المحافظات لعمليات قتل وإصابة على يد مليشيا الحوثي.

وكشف التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان أن مليشيات الحوثي تسببت في مقتل وإصابة 2806 سيدة.

وبحسب ما رصده التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في بيان له بمناسبة اليوم العالمي للمرأة فإنه وثق استشهاد 849 وإصابة 1957 امرأة.

وأضاف أن محافظة تعز تصدرت قائمة الانتهاكات، منوها أنه قام بتوثيق 229 حالة اختطاف نفذتها مليشيات الحوثي، حيث تصدرت أمانة العاصمة بـ 80 حالة.

من جانبه ثمن التحالف اليمني، جهود المرأة وما تقدمه من تضحيات جسام في سبيل تحقيق قيم العدالة. وأعرب التحالف اليمني عن عميق تضامنه مع ملايين النساء اليمنيات اللواتي يعشن أوضاعا قاسية.

وناشد التحالف كل أحرار العالم وكل صاحب ضمير بعظم المأساة وقسوة الظروف التي تمر بها النساء في اليمن، بسبب انتهاكات الحوثي.