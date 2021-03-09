« احذفه فورا».. تطبيق يسرق البيانات

“مطالبا بإزالته فورا”، حذر خبير في التكنولوجيا من تطبيق “SuperVPN” الذي يتجسّس على الهواتف الذكية.

وطالب الخبير التقني الأميركي، زاك دومفان، بضرورة إزالة هذا التطبيق من الهاتف، حيث يمكنه سرقة البيانات الشخصية للمستخدمين.

وذكرت مجلة “فوربس” الأميركية عن زاك دومفان، أنه تم تحميل هذا التطبيق أكثر من 100 مليون مرة، دون علم المستخدمين أنه يبيع بياناتهم الشخصية لمنتديات القرصنة ، إضافة إلى أسماء جهات الاتصال وعناوين البريد الإلكتروني وتفاصيل الدفع، وحتى نوع ونظام تشغيل الجهاز.

وشدد أيضا بضرورة حذف برنامجي “GeckoVPN” و”ChatVPN”، بعد اكتشافه أن التسريبات تضمنت معلومات مفصلة عن 21 مليون مستخدم.

ووجه دومفان نصيحة بتحميل البرامج الموثوقة، وعدم استخدام خدمات “VPN”.