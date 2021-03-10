ارتفاع أسعار الذهب في السعودية.. وعيار 21 عند 181ريال

ارتفعت أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 10 مارس 2021، مع صعود المعدن النفيس عالميا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 207.01 ريال (55.20 دولار)، مقابل 203.51 ريال (54.27 دولار)، أمس.

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 181.13 ريال (48.30 دولار)، مقابل 178.08 ريال (47.49 دولار)، الثلاثاء.

وشملت الارتفاعات سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 155.26 ريال (41.40 دولار)، مقابل، 152.64 ريال (40.70 دولار)، أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 مستهل تعاملات الأربعاء 120.76 ريال (32.20 دولار)، مقابل، 118.72 ريال (31.66 دولار)، أمس الثلاثاء.