عن طريق الاتصالات ولصالح عصابة الحوثي… إيرانيون ولبنانيون يتجسسون على اليمنيين 

كشف موظفون في مؤسسة الاتصالات الحكومية اليمنية أمس الثلاثاء تعيين مليشيا الحوثي فريقاً هندسياً يضم يمنيين وإيرانيين ولبنانيين، للتجسس.

وقال الموظفون إن الفريق يتجسس على اتصالات اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثي ومناطق الشرعية ورصد التحركات، مؤكدين أن المليشيا ترصد مراسلات اليمنيين، خاصة السياسيين والناشطين عبر التواصل الاجتماعي في مناطق سيطرة الشرعية.

وأشار الموظفون إلى أن الفريق كثف تجسسه بعد التصعيد العسكري الحوثي الأخير.

وأكد الموظفون أيضاً أن الفريق يوفر معلومات للمليشيا عن قيادات الجيش والمقاومة للتواصل معها والتأثير على معنوياتها الميدانية في محافظتي مأرب وتعز ومطالبتها بتسليم مواقعها والوقوف مع الانقلاب.