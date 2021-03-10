المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية يكّذب الحوثيين في مأرب اليمنية

وصل المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي، إلى محافظة مأرب فجأة إلى اليمن.

ودحض لقاء المالكي ومحافظ مأرب سلطان العرادة مزاعم ميليشيا الحوثي عن سيطرة الانقلابيين على سد مأرب، وكشف الاجتماع والجولة الميدانية للمالكي، أن انتصارات الانقلابيين مجرد أوهام.

وقال وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح إن زيارة المالكي إلى مأرب تحمل دلالات كبيرة في ظل الانتصارات التي حققها الجيش الوطني ومعه أبناء القبائل وقوات التحالف.

وأوضح المسؤول اليمني في تصريحاته التي نقلتها صحيفة عكاظ السعودية اليوم أن زيارة المالكي إلى سد مأرب تفضح الأكاذيب الحوثية التي تكررها الجماعة الإرهابية من وقت إلى آخر، وتؤكد للجميع أن السعودية تقف مع الشعب اليمني، في السراء والضراء.

مؤكداً أن مأرب نجحت في قطع ذراع الميليشيا الحوثية التي يديرها قائد قوات الإرهاب الإيراني في صنعاء المدعو حسن إيرلو.