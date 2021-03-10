تقديم الخدمات الأرضية لعملاء “سكاي برايم” بجميع مطارات المملكة

وقعت الشركة السعودية للخدمات الأرضية اتفاقية مع شركة سكاي برايم، الرائدة في تقديم الخدمات الأرضية للطيران الخاص في السعودية لدعمها في تقديم خدمات المناولة الأرضية إلى العديد من شركات الطيران الخاص المحلية والدولية.

وتأتي هذه الشراكة الاستراتيجية ضمن جهود الجهتين في تحقيق استراتيجية الطيران المتوافقة مع رؤية الوطن الطموحة الهادفة لدعم مجال الطيران بالمملكة.

ومن جهتها أكدت شركة سكاي برايم بأن هذه الاتفاقية تأتي ضمن حرصها على تقديم تجارب متميزة لعملائها عن طريق الاستفادة من الخبرة الواسعة للشركة السعودية للخدمات الأرضية مما يضمن سلاسة العمليات التشغيلية وتقديم أفضل الخدمات لعملاء سكاي برايم من شركات الطيران الخاص، وتقديم حلول متكاملة وجزئية في ساحات المطارات.

وسيتم العمل بهذه الاتفاقية في المرحلة الأولية على مدى ثلاث سنوات، حيث تقدم شركة الخدمات الأرضية خدماتها لعملاء سكاي برايم في جميع مطارات المملكة العربية السعودية، وستعمل الشركتين أيضًا خلالها يدًا بيد لتوفير برامج تدريبية للموظفين المعنيين بتقديم الخدمات لشركة سكاي برايم.

وذكر الرئيس التنفيذي المكلف للشركة السعودية للخدمات الأرضية، الأستاذ رائد الإدريسي، أن كلا الجهتين تتشارك نفس الأهداف والمعايير فيما يتعلق بتلبية متطلبات السلامة والتشغيل، وتتطلع كلا الشركتين إلى خلق فرص وظيفية بما يعود بالنفع على قطاع الطيران في المملكة.

فيما علق الرئيس التنفيذي المكلف لشركة سكاي برايم، الكابتن ممدوح مختار، عن تطلعه للعمل مع الشركة السعودية للخدمات الأرضية لتقديم خدمات بمستوى عالمي في أنحاء المملكة العربية السعودية، وفي أن تشهد كلا الشركيتن مزيدًا من التطور في هذا القطاع.