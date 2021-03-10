اغلاق 396 منشأةً تجارية مخالفة للإجراءات الاحترازية في عسير

أغلقت أمانة منطقة عسير والبلديات التابعة لها ٣٩٦ منشأةً تجارية مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأبانت الأمانة أن الجولات الرقابية المكثفة بدأت الأسبوع الماضي في المنشآت والمجمعات التجارية وأسواق النفع العام والمطاعم والمقاهي، إلى جانب القيام بتنفيذ المبادرات التوعوية في عدة مواقع للتذكير بأهمية الالتزام بضرورة التباعد وتطبيق البروتوكولات الصحية المتبعة حالياً.

وأشارت إلى أن المخالفات التي رُصدت من قبل مراقبي الأمانة وبلدياتها خلال أسبوع واحد بلغت ١٧٨٤ مخالفةً في ٦٣٩٦ جولة رقابية، تم خلالها تطبيق عقوبة الإغلاق على ٣٩٦ منشأةً خالفت الإجراءات الاحترازية.

وتنوعت المخالفات المرصودة بين السماح بدخول غير الملتزمين بالكمامة ومخالفات عدم تأمين المعقمات والمطهرات علاوةً على عدم قياس الحرارة للموظفين والعملاء وعدم تطهير العربات وغيرها من المخالفات المرصودة خلال الجولات الرقابية.