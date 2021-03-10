أعلى قيمة في 9 أسابيع.. “المركزي”: ارتفاع المبيعات عبر نقاط البيع إلى 9.88 مليار ريال

ارتفعت قيمة مبيعات نقاط البيع في السعودية خلال الأسبوع المنتهي في 6 مارس 2021 بنسبة 35% لتصل إلى حوالي 9.88 مليار ريال، مقارنة بنحو 7.34 مليار ريال خلال الأسبوع الذي سبقه، مسجلة أعلى قيمة في 9 أسابيع.

ووفقا للتقرير الأسبوعي ﻟ”عمليات نقاط البيع” الصادر عن البنك المركزي السعودي “ساما” فقد بلغ عدد العمليات المنفذة نحو 91.2 مليون عملية، هي الأعلى منذ بدء رصد عمليات نقاط البيع الأسبوعية في مايو 2020.

والعمليات عبر نقاط البيع تمثل ما ينفقه المستهلكون عبر بطاقات الصراف وبطاقات الائتمان في مراكز التسوق الكبيرة ومحلات التجزئة والصيدليات وغيرها.