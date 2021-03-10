انقلابيو ميانمار يدفعون 2 مليون دولار لـ”خبير دعاية”

أظهرت وثائق قُدمت لوزارة العدل الأمريكية، أن المجلس العسكري الحاكم في ميانمار سيدفع 2 مليون دولار لخبير إسرائيلي كندي في الدعاية “للمساعدة في تفسير الظروف الحقيقية” للانقلاب، في الولايات المتحدة ودول أخرى.

وقُتل أكثر من 60 محتجا واعتقل 1900 منذ 1 فبراير عندما استولى جنرالات ميانمار على السلطة واعتقلوا الزعماء المدنيين ومنهم مستشارة الدولة أونغ سان سو تشي.

وينص الاتفاق الذي قُدم يوم الاثنين لوزارة العدل الأمريكية في إطار قانون تسجيل الوكلاء الأجانب في الولايات المتحدة ونشر على الإنترنت على أن الشركة ومقرها مونتريال “ستساعد في وضع وتنفيذ سياسات لصالح جمهورية اتحاد ميانمار، كما ستساعد في تفسير الظروف الحقيقية في البلاد”.

ولم يرد متحدث باسم الحكومة العسكرية في ميانمار على اتصال من رويترز لطلب التعليق.

وقال بن ميناش لرويترز إنه مكلف بإقناع الولايات المتحدة بأن القادة العسكريين في ميانمار يريدون التقرب من الغرب والابتعاد عن الصين.

وأضاف أنهم يريدون إعادة توطين أقلية الروهينجا المسلمة التي فرت من هجوم عسكري في 2017 اتهمت بسببه الأمم المتحدة الجنرالات بالإشراف على إبادة جماعية.