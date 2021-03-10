أبطال أوروبا: برشلونة يواجه سان جيرمان بذكريات “الريمونتادا”

يستضيف فريق باريس سان جيرمان، اليوم الأربعاء، نظيره برشلونة في مباراة نارية، ضمن منافسات إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، على ملعب بارك دي برانس.

كان سان جيرمان حقق فوزاً كبيراً على البارسا 4-1، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، على ملعب “كامب نو”، 16 فبراير الماضي.

ويخوض فريق برشلونة مباراة اليوم، وهو في موقف صعب، نظراً لخسارته في الذهاب على ملعبه 1-4 أمام سان جيرمان، لكن لن يفقد “البلوغرانا” الأمل في تعديل الأوضاع حتى النفس الأخيرة، من أجل الحفاظ علي فرصه في التأهل لربع النهائي.

أما باريس سان جيرمان يدخل مباراة اليوم وهو موقفه الأقوى، نظراً للتفوق خارج ملعبه بأربعة أهداف، وهو ما يمنحه القوة في اللقاء الليلة، إن لم يكن هناك حالة من الرعونة، تمنح برشلونة فرصة العودة.

ويلعب البارسا مباراة اليوم، ويراوده حلم الريمونتادا التاريخية أمام باريس سان جيرمان، حيث كان قد حقق فوزاً كبيراً على الأخير 6-1، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 7 مارس 2017، بعدما كان خاسراً في الذهاب 1-4 أمام نادي العاصمة الفرنسية.

لكن سيضع الجهاز الفني لباريس سان جيرمان، بقيادة الأرجنتيني ماوريسيو بوكتينو واللاعبين، حسابات خاصة من أجل إخماد الرغبة الداخلية لنجوم البارسا، في تحقيق الريمونتادا مرة أخرى.

ويملك برشلونة دافع معنوي كبير، في هذه المباراة أمام باريس سان جيرمان، لاسيما بعد العودة المحلية، واحتلال وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 56 نقطة، متأخراً بـ3 نقاط عن المتصدر أتلتيكو مدريد برصيد 59 نقطة، فيما يأتي ريال مدريد ثالثاً برصيد 54 نقطة.

كما يشعر نجوم برشلونة في مباراة اليوم، بنوع من الاستقرار النفسي، بعد معرفة رئيس النادي الجديد خوان لابورتا، والذي حسم مقعد الرئيس بعد التفوق على الثنائي فيكتور فونت، وتوني فريشيا، في الانتخابات التي أقيمت الأحد الماضي.

ويفتقد سان جيرمان ضد برشلونة، النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، بسبب عدم جاهزيته الفنية، بالإضافة إلى الثلاثي خوان بيرنات، ومويس كين، وسيرجيو ريكو.