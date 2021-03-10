عاجل… حساب المواطن يودع 1.9 مليار ريال لشهر مارس

أودع برنامج حساب المواطن اليوم 1.9 مليار ريال مخصص دعم شهر مارس للمستفيدين المكتملة طلباتهم حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الـ 40 نحو 10.5 مليون مستفيد وتابع وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 16.4 مليون ريال ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته 92 مليار ريال منها 683 مليون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

وذكر سلطان القحطاني المتحدث الرسمي للبرنامج أن 77% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1050 ريال فيما بلغ عدد أرباب الأسر 2 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 92% بينما بلغ عدد التابعين 8.3 مليون مستفيد.

وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق 172 ألف مستفيد مشكلين 8% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين. مشيرا إلى أن نسبة أرباب الأسر 92% أما ربات الأسر 8% بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 43% والذكـور المستقلين 57%.

وأوضح أن 86% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل فيما حصل 14% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.