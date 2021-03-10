صندوق الاستثمارات العامة يوقّع على تسهيل ائتماني بقيمة 15 مليار دولار

وقع صندوق الاستثمارات العامة اتفاقية تسهيل ائتماني متجدد متعدد العملات بقيمة 15 مليار دولار أمريكي، مع مجموعة من 17 مؤسسة مالية دولية رائدة من آسيا، والشرق الأوسط، وأوروبا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية.