فيصل بن فرحان: ناقشت مع وزير الخارجية الروسي تعزيز العلاقات وأمن الطاقة العالمي #عاجل

قال وزير الخارجية السعودي، اليوم (الأربعاء): يسرُني اليوم أن أرحب بوزير خارجية روسيا الاتحادية سيرغي لافروف، والوفد المُرافق له في المملكة العربية السعودية.

وأضاف فيصل بن فرحان أن هذه السنة الـ 95 منذ اعتراف روسيا بالمملكة والسنة 30 لإعادةِ العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، كما أؤكد على تطلع الحكومتينِ للاستفادةِ من العلاقة لتنسيقِ المواقف وخدمة مصالح البلدين المشتركة

وتابع كاشفا أنه “ناقش مع نظيره الروسي مستجدات القضايا الإقليمية والدولية”. مضيفا أن “الهجمات الأخيرة تستهدف أمن الطاقة العالمي”.

واستطرد: أثمن جهود وزير الخارجية الروسي في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في شتى المجالات والنابعة من حرص القيادات الحكيمة في البلدين للمضي بهذه العلاقات إلى آفاق أرحب بما يخدم المصالح المشتركة وينمي مجالات التعاون بين البلدين الصديقين.

وواصل: عقدنا اليوم اجتماعًا مثمرًا، ناقشنا فيه عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها تعزيز التعاون والتنسيق والشراكة بين بلدينا وحرصنا على تحقيق مصالحنا المشتركة بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وتابع: من أهم هذه المجالات التعاون بين البلدين تحت مظلة أوبك+، والذي أسهم في استقرار أسواق الطاقة خلال الفترة الماضية العصيبة في عام 2020م والتي تأثرت بتبعات جائحة كورونا وقد أسهمت نتائج هذا التعاون في حماية منظومة الاقتصاد العالمي