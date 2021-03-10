لافروف: ننسق مع السعودية في كافة المجالات.. ومستعدون للمساعدة في حل القضايا العالقة

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن روسيا تنسق مع السعودية جهود مكافحة فيروس كورونا، وكافة مجالات العمل المشترك بين البلدين.

وأضاف “لافروف”، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي: ناقشنا القضايا المحلية ونسعى لإقامة قنوات اتصال دائمة مع دول المنطقة.

وتابع: أولينا اهتماما في الوضع السوري وحق السوريين في تقرير مصيرهم، ويجب إنهاء الحرب في اليمن من خلال الحوار.

وشدد “لافروف” على ضرورة ألا “ينزلق اليمن إلى الفوضى ونقطة اللاعودة”.

وحول الأوضاع في ليبيا قال “لافروف” إنه يجب المباشرة في العمل على توحيد المؤسسات في ليبيا.

أكد وزير الخارجية الروسي استعداد بلاده “للمساعدة على حل القضية الفلسطينية بالتعاون مع الدول العربية”.