باكستان تعيد تطبيق إجراءات الإغلاق للحد من ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا

أعادت السلطات الباكستانية اليوم فرض إجراءات الإغلاق الذكي في أنحاء البلاد للحد من ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا.

وأوضح وزير التعليم الباكستاني شفقت محمود في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع المساعد الخاص لرئيس الوزراء الباكستاني لشؤون الصحة فيصل سلطان أنه تقرر إغلاق المدارس والمصالح التعليمية في عدد من المدن بما فيها العاصمة إسلام آباد ومدينة بيشاور عاصمة إقليم خيبر بختونخواه وسبع مدن في إقليم البنجاب ابتداءًا من يوم الاثنين المقبل ولمدة أسبوعين.

وأضاف أن التعليم سيستمر بشكل جزئي في باقي مدن ومناطق باكستان، مشيرًا إلى أنه سيتم توجيه المدارس بالالتزام بالإجراءات القياسية والتي تشمل تبادل حضور الطلبة في أيام مختلفة على أن لا يتم حضور أكثر من 50% من الطلبة في آن واحد.

وأوضح فيصل سلطان من جانبه أن اجتماع مركز القيادة الوطني الذي انعقد اليوم لمراجعة وضع فيروس كورونا، قرر إعادة فرض الإغلاق الذكي على قاعات حفلات الزفاف ودور السينما ومنشآت أخرى حتى 15 أبريل المقبل.

وبيّن أنه سيتم إغلاق الحدائق العامة بحلول الساعة السادسة مساءاً، وكذلك الأنشطة التجارية بحلول الساعة العاشرة ليلاً باستثناء الخدمات الأساسية، مشيراً إلى أن مركز القيادة الوطني سيراجع القرارات المتعلقة بالقيود في 12 أبريل المقبل.