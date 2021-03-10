قصف مدرعة حوثية بصعدة.. ومقتل جميع عناصر الحوثي

تمكنت قوات الجيش اليمني من إحراق مدرعة حوثية بمحافظة صعدة، ومقتل جميع من كانوا على متنها من عناصر المليشيات الحوثية، في مديرية باقم بالمحافظة.

وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة أن قوات الجيش الوطني، تمكنت أيضا من إحباط محاولة تسلل فاشلة نفذتها ميليشيا الحوثي على متن عربات مدرعة، حاولت الاقتراب من مواقع الجيش الوطني شرق مديرية باقم.

وعلى الصعيد الميداني واصلت قوات الجيش مسنودة برجال المقاومة تقدمها، وتمكنت من تحرير قرية الغليل والسحيحة ونقيل الأضوِح في منطقة الكدحة غرب تعز.

كما استعاد الجيش خلال الساعات الماضية استعاد عدد من المواقع بعد دحر الحوثيين منها.

من جانبه ثمن رئيس البرلمان سلطان البركاني، الانتصارات في ريف تعز ، وأنها مدعاة للفخر والتحام الجيش بالعمالقة اليوم والوصول إلى منطقة البرح.

وأضاف البركاني أن ذلك سيشكل نهاية لحصار تعز من الناحية الغربية وبداية لنهاية المليشيات الانقلابية والتفرغ لتحرير شرق تعز وشماله وتخليصها من البغاة.