عمان.. تمديد تعليق دخول السلطنة حتى إشعار آخر للقادمين من 10 دول لمواجهة كورونا

أعلنت سلطنة عمان، اليوم، تمديد تعليق دخول السلطنة حتى إشعارٍ آخر للقادمين من عشر دول هي جمهورية السودان والجمهورية اللبنانية وجمهورية جنوب أفريقيا وجمهورية البرازيل وجمهورية نيجيريا وجمهورية تنزانيا وجمهورية غانا وجمهورية غينيا وجمهورية سيراليون وجمهورية إثيوبيا، وذلك لمواجهة فيروس كورونا.

كما قررت تعليق دخول السلطنة للقادمين من أية دولة أخرى إن كانوا قد مروا بأي من هذه الدول العشر خلال الـ 14 يوماً السابقة لطلب الدخول إلى السلطنة، ويستثنى من ذلك المواطنون العُمانيون والدبلوماسيون والعاملون الصحيون وعائلاتهم، وستخضع الفئات المستثناة للإجراءات المعتمدة عند دخولهم أراضي السلطنة.

وقررت السلطنة أيضا تمديد استمرار الطلبة في تلقي التعليم في المدارس الحكومية بطريقة التعلم عن بُعد لمدة أسبوعين آخرين تنتهي يوم الخميس 25 مارس 2021م، ويستثنى من ذلك طلبة الصف الثاني عشر الذين سيتم التعامل معهم بنظام التعليم المدمج.