الكويت.. إعدام آلاف الدواجن بعد إصابتها بإنفلونزا الطيور

أقدمت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالكويت على إعدام آلاف من الدواجن في مزرعتين بالوفرة، بعد ثبوت الإصابات بالمرض.

جاء ذلك بعد اكتشاف إصابات بإنفلونزا الطيور في بعض مزارع الدواجن، حيث تحركت الفرق المختصة بالهيئة لاحتواء الأزمة.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر مطلعة أن فرق قطاع الثروة الحيوانية وبمجرد الكشف عن الإصابات، قامت بعزل الدواجن في المزرعتين وإعدام الآلاف منها، لضمان عدم انتقال المرض إلى العاملين هناك أو المزارع المجاورة للإصابات .

وأضافت أن إنفلونزا الطيور مرض فيروسي يسببه 12 نوعاً من الفيروسات، ويستهدف الطيور تحديدا.

كما أوضح أن الفيروس لا ينتقل بسهولة من الحيوانات المصابة إلى الإنسان، لكنه قد ينتقل في حالة المخالطة الشديدة مع الطيور المصابة.

ونوّه أن استخدام أدوات الحماية الشخصية مثل الكمامات والقفازات في حال التعامل مع الحيوانات عموماً يحمي الإنسان بصورة كبيرة، حيث يمكن تفادي الإصابة به من خلال الابتعاد عن بؤر انتشاره.