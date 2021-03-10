بعد الكباب.. تحويل الجراد لعلف للحيوانات في هذه الدولة

بين الحين والآخر، تقدم الحكومة الكينية على طرق مبتكرة، لأجل مواجهة الجراد.

آخر هذه الطرق المبتكرة ، أقدمت فيها على تحويل الجراد إلى علف للحيوانات، وذلك للحد من فتك أسرابه بالمحاصيل الزراعية.

شركة زراعية ناشئة عملت مع المجتمعات المحلية في كينيا لاختبار حصاد الحشرات ومعالجتها ليستخدمها المزارعون كعلف للحيوانات وسماد.

واستلهمت الشركة الفكرة من مشروع مشابه في باكستان، دفع المزارعين لصنع مصيدة الجراد الذي تحول بعد ذلك إلى علف حيواني عالي البروتين.

وليست هذه هي الطريقة المبتكرة الأولى لمواجهة الجراد في البلاد.

وكانت صحيفة الجارديان البريطانية قد ذكرت أن بعض الطهاة قاموا بإعداد الجراد وحده كوجبة مقلية أو بإضافته إلى الخضروات لعمل الكباب.

يذكر أن أسراب الجراد في كينيا، تمتد على مساحة تزيد عن 2400 كيلومتر مربع، وتحتوي على ما يقرب من 200 مليار حشرة، يمكن لسرب مساحته 100 كيلومتر مربع، أن يأكل ما يأكله 3.5 مليون شخص في اليوم الواحد.