محادثات أمريكية صينية رفيعة المستوى الأسبوع المقبل

أعلنت واشنطن أن وزير الخارجية الأمريكي، أنثوني بلينكن، ومستشار البيت الأبيض للأمن القومي، جيك ساليفان، سيجريان الأسبوع المقبل في ألاسكا لقاء مع وفد صيني رفيع.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، أن بلينكن وساليفان يخططان لعقد محادثات مع وفد صيني بمدينة أنكوريج في ولاية ألاسكا يوم 18 مايو سيضم كلا من مدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون الخارجية، يان تزيتشي، ووزير الخارجية، وانغ يي.

وأضافت الوزارة أن الوفدين الأمريكي والصيني سيبحثان “دائرة واسع من القضايا” دون ذكر مزيد من التفاصيل، مشيرة إلى أن الاجتماع سيأتي بعد زيارة بلينكن وسالفان إلى اليابان وكوريا الجنوبية، “أقرب الحليفين الإقليميين” للولايات المتحدة.

وهذه المحادثات ستكون الأولى من نوعها بين الطرفين الأمريكي والصيني بعد انتقال السلطة في الولايات المتحدة إلى إدارة الرئيس الديمقراطي، جو بايدن، من سلفه الجمهوري، دونالد ترامب، الذي اتبع نهجا مشددا تجاه بكين.