وزير البيئة يوافق على تمديد فتح بوابات سد وادي قنونا

وافق وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي ، على تمديد فتح بوابات سد وادي قنونا بمحافظة القنفذة لتصريف كمية 15 مليون م3 لمدة 35 يوما، بهدف تلبية احتياجات المزارعين.

وأضاف أن ذلك بهدف المساهمة في تلبية احتياجات المزارعين ورفع منسوب المياه في الآبار أسفل السد، بالتنسيق مع إمارة المنطقة والدفاع المدني والجهات ذات العلاقة.

من جانبه صرح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، أن السعة التخزينية للسد تبلغ 79.200.000 متر مكعب، وارتفاع السد يبلغ 70 مترًا، وعرض المفيض 134 مترًا، وبطول 326 مترًا.

يذكر أن وادي قنونا يمتد من سفوح جبال السروات مرورًا بمحافظة العرضيات حتى يصب في البحر الأحمر مرورا بمركزي سبت الجارة وأحد بني زيد بمحافظة القنفذة.

كما يخدم سد وادي قنونا سكان مركز خميس حرب وقراه، وسبت الجارة وقراه، وأحد بني زيد والقرى التابعة له، وحماية الكثير من مراكز وقرى المحافظة من مخاطر السيول.