توقيف مواطن حاول تهريب وافدين لجدة (فيديو)

ألقت شرطة مكة القبض على مواطن ، قام بتهريب وافدين إلى جدة مقابل مبلغ مالي.

وكان المواطن – في العقد الثالث من عمره- قد رفض التوقف عند إحدى النقاط الأمنية.

من جانبها قالت وزارة الداخلية، إنه تم إيقاف المواطن، بالقوة الجبرية بعد محاولته الهروب، منوهة أنه كان برفقته 7 وافدين من الجنسية اليمنية من مخالفي نظام أمن الحدود.

وأضافت الوزارة، أن المواطن أقر بقيامه بنقل الوافدين من محافظة القنفذة إلى محافظة جدة مقابل مبلغ من المال، وأنه جار استكمال إجراءات الاستدلال الأولية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.