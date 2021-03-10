بعد 28 ألف طلب.. روسيا تهدد بحجب منصة تويتر “ما الأمر”

وجهت هيئة الرقابة الفيدرالية الروسية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، رسالة لشركة تويتر، تهدد فيها بالحجب ، ما لم تبدأ في الامتثال لمتطلبات القوانين الخاصة بالبلاد.

وبحسب بيان للهيئة الروسية الذي تم تداوله اليوم الأربعاء، فإنه حال استمرت خدمة الإنترنت تويتر في تجاهل متطلبات القانون، فستستمر إجراءات التأثير عليها وفقا للوائح حتى الحظر.

وشددت أن ذلك سيسري حتى تتم إزالة المحتوى الذي يشجع القاصرين على الانتحار والمواد الإباحية للأطفال، وكذلك المعلومات حول استخدام المخدرات.

وكانت الهيئة قد أرسلت أكثر من 28 ألف طلب أولي وبشكل مستمر لإزالة الروابط والمنشورات غير القانونية.

كما قررت إبطاء سرعة “تويتر” في روسيا بنسبة 100% للأجهزة المحمولة وبنسبة 50% للأجهزة الثابتة.

يذكر أنه منذ عام 2017 وحتى الوقت الحاضر لم تقم تويتر بإزالة المحتوى، الذي يشجع القاصرين على الانتحار، ويحتوي على مواد إباحية للأطفال، ومعلومات حول استخدام المخدرات.