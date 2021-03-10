اكتشاف نفق سري ببريطانيا عمره 900 سنة

اكتشفت شركة بشبكة الكهرباء، نفقا سريا ببريطالنيا عمره 900 سنة.، وذلك بطريق الصدفة

وبحسب ما نشرته صحيفة الإندبندنت البريطانية فإن النفق السري، يعود تاريخه إلى العصور الوسطى أي حوالى 900 سنة في مقاطعة ويلز ببريطانيا.

وقد تم اكتشاف النفق، أثناء إنجاز بعض الأعمال الخاصة بشبكة الكهرباء.

وأضافت الصحيفة، أن النفق يقع في مونماوثشاير بالقرب من أنقاض دير قديم تأسس عام 1131 وتم اكتشافه من قبل عمال كانوا بصدد حفر خندق لكابل كهربائي.

وأوضحت أن الهيكل مصنوع من الطوب فيما يبلغ ارتفاعه نحو 1.2 متر ويمتد تحت طريق للمشاة مواز للتيار المتدفق في مكان قريب.

ونقلت الصحيفة عن شهود عيان قولهم ” إنهم لم يروا أبدا أي شيء مثير للإعجاب مثل هذا”.

كما أفادت الشركة المنفذة للأعمال أن الممر الموجود ليس موثقا في أي من الخرائط الطبوغرافية المتاحة، كما لم يكن معروفا لدى السكان المحليين.