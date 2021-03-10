حشرة تهدد غواصة نووية أمريكية

في واقعة غريبة، تعرض طاقم غواصة نووية أمريكية لعدم النوم، بسبب هجوم حشرة” البق” على مكان المعيشة بالغواصة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “نافي تايمز” فإن طاقم الغواصة النووية الأمريكية “يو إس إس كونيتيكت” تعرض لهجوم بق الفراش الذي انتشر على متنها، ونغص حياة طاقمها.

وأضافت أن البق لم يسمح لعناصره بالعيش في سلام لمدة عام تقريبا، حيث عانى البحارة من بطء استجابة قيادة الغواصة.

وفي تفاصيل الواقعة الغريبة فقد لوحظ وجود الحشرات على متن الغواصة لأول مرة في مارس2020 .

وقد حاول البحارة بعد ذلك محاربة انتشار الحشرات لعدة أشهر بأنفسهم، لكن دون جدوى في القضاء عليها.

من جانبها قالت سينثيا فيلدز، المتحدثة باسم القوات البحرية السطحية في المحيط الهادئ، إن قيادة الغواصة أبلغت رؤساءها بالمشكلة لأول مرة في ديسمبر ، لكن “الوجود المادي” لبق الفراش على متن الغواصة تم تأكيده بحلول فبراير الماضي.

وتسبب البق في نقص النوم والتعب ، ما تسبب في فقدان القدرة القتالية لطاقم الغواصة.

يذكر أن حشرة البق، هي حشرة صغيرة عديمة الأجنحة تتغذى بالدم، وتعيش بالقرب من أماكن نوم ضحاياها.

كما تهاجم الإنسان والطيور والحيوانات وتخرق جلد ضحيتها بإبرتها الحادة التي تستخدمها لامتصاص الدم.