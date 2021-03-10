شاهد .. هل يرحل #كارتيرون عن #التعاون ؟ .. وما سر عناقه للاعبي الفريق في مباراة #ابها

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي و الكثير من المواقع الرياضية ،اليوم، أنباء عن رحيل المدير الفني لفريق التعاون باتريس كارتيرون عن الفريق و رجوعه لنادي الزمالك المصري.

و مما زاد من هذه الشكوك ظهر المدير الفني باتريس كارتيرون و هو يعانق لاعبيه في كل تغيير أمام أبها في المباراة التي فاز بها التعاون

و في حديث تلفزيوني عقب اللقاء كشف كارتيرون عن سر هذا العناق قائلا : اليوم وصلنا للنقطة 35 لنكون بين الأربعة الكبار في الدوري و هذا إنجاز كبير للفريق و هذا سر فرحتي وسعادتي باللاعبين

و انتشرت أخبار،اليوم عن اقتراب رحيل كارتيرون عن نادي التعاون، عائدا إلى نادي الزمالك، الذي فسخ تعاقده معه قبل بداية الموسم، في رحيل مثير للجدل .