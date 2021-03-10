الأردن.. جنازة كل 20 دقيقة بسبب كورونا

في تطورات سريعة حول ارتفاع عدد الإصابات اليومية والوفيات في الأردن بسبب فيروس كورنا المستجد، كشف وزير الداخلية الأردني عن تطور سريع في الوفيات والإصابات.

وكان وزير الداخلية مازن الفراية قد صرح اليوم، أن الفترة الماضية شهدت ممارسات اجتماعية ساهمت بانتشار وباء فيروس كورونا المستجد.

ودعا الوزير الأردني إلى التوقف عن حضور مراسم الأفراح والأتراح والكف عن نشر الشائعات عن المطاعم رحمة بكبار السن،وحفاظا على صحتهم.

كما دعا أيضا إلى التماسك في مواجهة الوباء وكسب الوقت لتطعيم أكبر قدر من المواطنين، مشيرا إلى أنه لا يوجد خسارة تقارن بفقدان الآباء والأمهات.

وأضاف الفراية أننا أصبحنا نسجل 4 إصابات كل دقيقة ونشيع جنازة كل 20 دقيقة بسبب هذا الوباء الذي حصد أرواح أحباء معظمهم من كبار السن.

وأوضح أن المتوفين بكورونا معظمهم من كبار السن، الذين نقلت إليهم العدو من أبنائهم.

وتابع قائلا: لولا بناء المستشفيات الميدانية لما وجد المرضى أسرة للعلاج من الوباء.