إطلاق نار على سيارة تابعة للسفارة الإيرانية بكابول

تعرضت سيارة تابعة للسفارة الإيرانية لهجوم مسلح بالعاصمة الأفغانية كابول، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام إيرانية.

وذكرت وكالة أنباء جوان الإيرانية الحكومية في تغريدة على موقع تويتر: ” إن أشخاصا مسلحين مجهولين أطلقوا النيران على سيارة تابعة للسفارة الإيرانية بالمنطقة الأمنية التاسعة في العاصمة الأفغانية كابول”.

كما نقلت عن مصدر أمني قوله: إن الحادث أسفر عن إصابة شخص نقل على إثر الحادث إلى المستشفى.

السفارة الإيرانية في كابول أصدرت بيانا تعليقا على حادث إطلاق النار، قائلة : ” إن موظفا في القسم القنصلي بالسفارة تعرض لحادث إطلاق نار من قبل لصوص مسلحين وهو يقود سيارته في منطقة بالعاصمة الأفغانية”.

وبحسب بيان السفارة بيان فإن الهجوم المسلح كان يهدف لاختطاف سيارة الموظف بالسفارة، حيث أصيب جراء الحادث.