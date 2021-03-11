6 أوراق أكاديمية في لقاء عمداء القبول والتسجيل بجامعات المملكة

ناقش لقاء عمداء القبول والتسجيل الـ 25 للجامعات السعودية الذي استضافته عمادة القبول والتسجيل بجامعة نجران يوم الأربعاء – عن بُعد – تقديم 6 أوراق أكاديمية.

وافتتح اللقاء بكلمة لمعالي رئيس جامعة نجران الدكتور فلاح السبيعي، أكد خلالها أن الجامعات تعول على اللقاء الشيء الكثير لتطوير أنظمة القبول والتسجيل وتوحيدها بما يخدم طلاب وطالبات الجامعات السعودية، مشيراً إلى تطلع الجامعات كذلك للتوصيات التي يخرج بها اللقاء للإسهام في تطوير أعمال القبول والتسجيل واستمرارية مواكبة جودة الخدمات التنفيذية لطلاب وطالبات الجامعات السعودية.

فيما أوضح وكيل الجامعة، عميد القبول والتسجيل المكلف الدكتور زهير العمري أن اللقاء ناقش تطوير العمل لدى عمادات القبول والتسجيل من خلال تبادل الخبرات العملية التي تهدف لتقديم أفضل الخدمات لضمان جودة المخرجات عبر إيجاد خدمات إلكترونية تسهم في خدمة الطلاب والطالبات، إضافة إلى تعزيز التعاون بين العمادات والاطلاع على أحدث المستجدات في أنظمة القبول.

وتنوعت عناوين الأوراق التي تم مناقشتها ما بين دور عمادات القبول والتسجيل في تطوير سياسات القبول في ظل تجربة التعلم الإلكتروني، وخدمة تعديل الجداول الدراسية في النظام الأكاديمي وكذلك مؤشرات قياس إعداد الجداول الدراسية وتسجيل المقررات، وحوكمة أنصبة أعضاء هيئة التدريس في ظل تحول الجامعات.

إضافةً إلى آلية التعامل مع الطلاب المتعثرين في درجة البكالوريوس، وتجربة عمادة القبول والتسجيل بجامعة الطائف في تفعيل الإرشاد الأكاديمي خلال جائحة كورونا.