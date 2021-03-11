مسؤولة بـ”التعليم” تشهد درس افتراضي لـ”معلمة” بالطائف

نفذت إدارة تعليم الطائف أمس الاربعاء عن بعد الدرس التطبيقي (المفصليات-الحشرات) بتفعيل استراتيجية الفهم القرائي للصف الأول المتوسط، والذي نظمته الشؤون التعليمية بنات ممثلةً في إدارة الإشراف التربوي بنات برعاية من المدير العام للتعليم بالطائف طلال اللهيبي وبحضور مساعدته للشؤون التعليمية “بنات “مها الزايدي ومديرة إدارة الإشراف التربوي هند الزرقي ومديرة مكتب تعليم شرق الطائف وعدد من مشرفي ومشرفات العموم بالوزارة ورؤساء قسم العلوم بإدارات التعليم بالمملكة وأكثر من 600 مستفيد ومستفيدة، وقدمته المعلمة خديجة الثبيتي من المتوسطة الثامنة والعشرون.

وأكد اللهيبي في كلمته له على أهمية مثل هذه الدروس الافتراضية والتي تشهد على عام ناجح ومثمر من التعليم عن بعد، والدعم المستمر للتعليم من قيادتنا الرشيدة يحفظها الله.

مشيرًا إلى أن المملكة العربية السعودية تأتي في مصاف الدول التي تمكنت من توفير تعليم افتراضي ،تفاعلي ،عبر استخدام التقنيات ومنصة مدرستي ، مراعية التنوع، وملبية للفروق الفردية، للوصول إلى مجتمع مدرسي يحاكي الواقع ،ويمنح فرص تعليمية في بيئة آمنه .

وقدم اللهيبي شكره وتقديره للقائمين على مثل هذه البرامج النوعية ، مثمنًا للشؤون التعليمية بنات ممثلة في إدارة الإشراف التربوي ومكتب التعليم التابعة له المدرسة جهودهم في الدعم والمتابعة لهذا البرنامج ومشيدًا بالمعلمة منفذة البرنامج على تميزها.

واستثمرت المعلمة خلال الدرس التقنيات الحديثة ،عبر تطبيق الروابط والاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة .

كما اعتنت بتفعيل عدداً من مهارات التفكير ،وحرصت على اكساب المتعلمات خبرات جديدة تفاعليه.

فيما جرت مداولات اشرافية عقب الدرس واستمرت ما يقارب النصف ساعة ، افتتحتها رئيسة قسم العلوم بالوزارة حنان الراشد بشكر القائمين على هذا العمل المميز على مستوى المملكة.

موضحة أن مثل هذه الدروس تأتي ضمن سلسلة لتعزيز الفهم القرائي ،وتحقيق التكامل بين المواد المختلفة ،والتي هي مطلب أساسي في تدريس مواد العلوم .

تلا ذلك مداخلات من رئيسات قسم العلوم بمناطق المملكة المختلفة ،وعدد من المشرفات والمعلمات الحاضرات.