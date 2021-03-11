أستاذ شريعة يصف حال الإنسان وقت الاحتضار

وصف أستاذ الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ سعد الخثلان، حالة الإنسان في ساعة الاحتضار وما تقوله له الملائكة عند الموت.

وأوضح أن مصير الإنسان وما إذا كان من أهل الجنة أو النار يعرف عند ساعة الاحتضار، لافتًا إلى أن ملائكة الموت تأتي للإنسان حينها لقبض روحه، وإذا كان من أهل الجنة فإن الملائكة تقول له: “اخرجي أيتها الروح الطيبة إلى روح وريحان ورب كريم غير غضبان”، وبعدها تخرج رُوحه كما تسيل القطرة من فم السقاء.

وأشار أنه في حال كان الإنسان من أهل النار، فإن ملائكة الموت تقول له: “اخرجي أيتها الروح الخبيثة”، فترتد الروح إلى الجسد، خوفًا من الخروج فتنتزع الملائكة الروح انتزاعاً، وتبشر الروح حينها بعذاب الله وسخطه.