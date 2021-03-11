ارتفاع أسعار الذهب في السعودية.. وعيار 21 عند 182 ريال

ارتفعت أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 11مارس 2021، مع صعود المعدن النفيس عالميا لقمة أسبوع.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 208.10 ريال (55.49 دولار)، مقابل 207.01 ريال (55.20 دولار)، أمس.

كما زاد سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 182.08 ريال (48.56 دولار)، مقابل 181.13 ريال (48.30 دولار)، الأربعاء.

وشملت الارتفاعات سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 156.07 ريال (41.62 دولار)، مقابل، 155.26 ريال (41.40 دولار)، أمس.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 121.39 ريال (32.37 دولار)، مقابل، 120.76 ريال (32.20 دولار)، أمس.

وعالميا ارتفعت أسعار الذهب اليوم، بعد أن تسببت بيانات ضعيفة للتضخم في الولايات المتحدة في توقف تقدم عوائد الخزانة والدولار.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 في المئة، ليصل إلى 1733.46 دولارًا للأوقية عند الساعة 0546 بتوقيت جرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ الثالث من مارس عند 1734.55 دولارًأ في وقت سابق، في حين زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.6 في المئة، لتصل إلى 1732.20 دولارًا.

وفي المعادن الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 0.5 في المئة، ليصل سعرها إلى 26.30 دولارًا للأوقية، فيما تراجع البلاديوم بنسبة 0.1 في المئة، ليسجل 2303.11 دولارات، بينما حقق البلاتين مكاسب بنسبة 1.1 في المئة، ليصل إلى 1216.32 دولارًا.