استطلاع جديد يكشف تراجع شعبية الائتلاف الحاكم في تركيا

لأول مرة، يبدو من غير المرجح عودة المؤيدين المحبطين، الذين ابتعدوا عن حزب العدالة والتنمية، للتصويت له في الانتخابات المقبلة

أكد استطلاع حديث للرأي في تركيا تراجع شعبية “تحالف شعب”، الذي يضم “حزب العدالة والتنمية” الحاكم و”حزب الحركة القومية”، لافتاً إلى أنّ ثلاثة أحزاب فقط تستطيع تجاوز عتبة تأييد 10% من الأتراك لها.

وقال استطلاع أجراه مركز Sosyo Politik للأبحاث إن نسبة التأييد تبلغ 36% لـ”حزب العدالة والتنمية” الحاكم و29% لـ”حزب الشعب الجمهوري”، أكبر حزب معارض، و10.4% لـ”حزب الشعوب الديمقراطي” الموالي للأكراد.

وأظهرت النتائج أن حزبي “الخير” و”الحركة القومية” حصلا على أقل من 10% من أصوات المستطلع آراؤهم.

وأجرى مركز الأبحاث الاستطلاع بين 15 و19 فبراير الماضي في 18 ولاية في تركيا من خلال مقابلات شخصية أو مكالمات هاتفية.

وبحسب الاستطلاع، حصل “تحالف الشعب” بين “حزب العدالة والتنمية” و”حزب الحركة القومية” على 44% من الأصوات، في وقت يسعى فيه الحزب الحاكم إلى صياغة مسودة قانون جديد للأحزاب والانتخابات.

ويقول منظمو الاستطلاعات إنه، ولأول مرة، “يبدو من غير المرجح عودة المؤيدين المحبطين، الذين ابتعدوا عن حزب العدالة والتنمية، للتصويت له في الانتخابات المقبلة.