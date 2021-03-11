عاجل…. #السعودية تستضيف المجموعات الأولى والثالثة والرابعة بـ #دوري_أبطال_آسيا

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم ، عن الدول المضيفة لمباريات دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2021.

ففي منطقة غرب آسيا التي تقام مبارياتها خلال الفترة من 14 إلى 30 أبريل المقبل، تستضيف السعودية منافسات المجموعتين الأولى والرابعة في الرياض، على أن تقام مباريات المجموعة الثالثة في جدة، فيما مباريات المجموعة الثانية في مدينة الشارقة الإماراتية، في حين تستضيف الهند منافسات المجموعة الخامسة.

وأما في منطقة شرق آسيا فقد قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تأجيل منافسات دور المجموعات الذي كان مقرراً في الفترة 21 أبريل إلى 7 مايو، حيث سيكون الموعد الجديد خلال شهري يونيو ويوليو 2021، وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار قيود السفر الحالية وتحديات الحظر التي تفرضها جائحة كورونا /كوفيد-19 / .

وسوف تستضيف تايلاند منافسات المجموعات السادسة والسابعة والعاشرة، في حين سيتم لاحقاً تحديد مستضيف المجموعتين الثامنة والتاسعة .

وقد تم وضع مجموعة من المتطلبات لضمان تطبيق أعلى معايير وبروتوكولات الصحة والسلامة ضمن عملية تقييم طلبات الاستضافة، والتي كانت مفتوحة لجميع الاتحادات الوطنية الأعضاء، وتتضمن هذه المعايير أيضاً وجود الحد الأدنى من قيود السفر والحجر الصحي للأندية القادمة، وسهولة رحلات السفر والوضع الصحي في الدولة المضيفة إلى جانب وجود ملاعب كافية لإقامة المباريات، بالإضافة إلى فرض إجراء فحوصات كوفيد-19 بشكل إلزامي على جميع اللاعبين والمسؤولين.

ويشارك في دور المجموعات مباشرة لمنطقة غرب آسيا ثلاثة أندية قطرية هم : الدحيل والسد والريان، فيما يخوض الغرافة ملحق الدور التمهيدي.

وقد أوقعت القرعة الدحيل في المجموعة الثالثة التي تقام مبارياتها في جدة إلى جانب الأهلي السعودي، والاستقلال الإيراني، والشرطة العراقي.

وجاء السد في المجموعة الرابعة التي تقام مبارياتها في الرياض بجانب النصر السعودي، والوحدات الأردني، والمتأهل من الملحق 3 ( العين الإماراتي أو فولاذ الإيراني).

وحل الريان في المجموعة الخامسة التي تقام مبارياتها في الهند مع أندية بيرسيبوليس الإيراني، وجوا الهندي، والمتأهل من الملحق 4 ( الوحدة الإماراتي أو الزوراء العراقي).

ويخوض الغرافة ملحق الدور التمهيدي مع أجمك الأوزبكي في الدوحة يوم 7 أبريل المقبل، وفي حال فوزه يتأهل للعب في المجموعة الأولى التي تقام مبارياتها في الرياض بجانب أندية الهلال السعودي، وشباب الأهلي الإماراتي، والاستقلال الطاجكستاني.

وتشهد دوري أبطال آسيا للمرة الأولى مشاركة 40 ناديا في دور المجموعات، على أن يتأهل إلى دور الـ 16 صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل ثلاثة أندية تحصل على المركز الثاني في مجموعات كل منطقة.

وكان أولسان هيونداي الكوري الجنوبي توج بلقب نسخة عام 2020، بعد فوزه على فريق بيرسيبوليس الإيراني بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية للبطولة على ملعب الجنوب أحد ملاعب بطولة كاس العالم قطر 2022.